морфологический разбор слов: послали, дошёл,загремело,перестал.играло,изжарили,спишь.

Гость: Гость:

1. Послали - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - послать, невозвратный, переходный, сов.вид, 1 спр., мн.ч. (род не определяем), прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Дошёл - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - дойти, невозвратный, непереходный, сов.вид, 1 спр., ед.ч., м.р., прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Загремело - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - загреметь, невозвратный, непереходный, сов.вид, 2 спр., ед.ч., ср.р., прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Перестал - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - перестать, невозвратный, непереходный, сов.вид, 1 спр., ед.ч., м.р., прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Играло - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что делать?) - играть, невозвратный, непереходный, несов.вид, 1 спр., ед.ч., ср.р., прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Изжарили - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что сделать?) - изжарить, невозвратный, переходный, сов.вид, 2 спр., мн.ч. (род не определяем), прош.вр., 3 лицо. 3. В предложении выполняет роль сказуемого. 1. Спишь - глагол, обозначает действие. 2. Н.ф. (что делать?) - спать, невозвратный, непереходный, несов.вид, 2 спр., ед.ч., наст.вр., 2 лицо (род не определяем). 3. В предложении выполняет роль сказуемого.