ПОГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ "Географическое положение Тульской области"
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ПОГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ "Географическое положение Тульской области"
Ответ(ы) на вопрос:
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Город Тула — административный центр Тульской области Российской Федерации. На севере эта область граничит со столичной Московской областью, на востоке — с Рязанской, на юге — с Орловской, на западе — с Калужской, на юго-востоке — с Липецкой. Для Тулы особенно важна ее близость к столице нашей Родины — Москве (от Тулы до Москвы по железной дороге 193 км). Недаром Тулу называют «южными воротами», «южным бастионом» Москвы. Это определение имеет особый исторический смысл: Тула всегда была важным оборонным заслоном на южных подступах к центру нашего государства. В составе Центрального крупного экономического района России Тула выделяется своей высокоразвитой промышленностью, является одним из крупнейших индустриальных узлов после Москвы. С этим значением Тулы связано и ее выгодное транспортно-географическое положение. Она расположена в узле железных (5 лучей) и автомобильных дорог. Это обеспечивает наилучшие условия для развития экономических связей города с другими районами и промышленными центрами страны.
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