сочинение на тему скромность и достоинство

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очему-то во все времена во всем мире высоко ценилась скромность человека. «Чем умнее человек, тем он скромнее», — гласит античный афоризм. В японской пословице говорится: «Скромность — украшение мудрости». «Скромность так же нужна достоинствам, как фигурам на картине нужен фон: она придает им силу и рельефность», — писал Ж. Лабрюйер, а Л. Н. Толстой считал скромность и простоту главным условием моральной красоты человека. Попытаюсь и я разобраться в этом. Наверное, скромность — это умение не хвалить себя самому, а незаметно проявлять свои знания и качества. Скромность — это помочь другу в трудную минуту и такт, с которым ты можешь сделать это. Ценится не показное, а искреннее внимание, бескорыстная помощь, оказанная вовремя. Скромный человек не будет кичиться этим, он просто порадуется, что сумел помочь, не требуя взамен благодарности. Скромный человек, на мой взгляд, во всех случаях задаст себе вопрос: «Чем я могу помочь?». Он не осудит другого, а постарается его понять. Но мне кажется, что скромного человека нужно уметь отличать от вечного «тихони», который «себе на уме» и от него можно ^Дать подвоха; от робкого и стеснительного, которому просто нужно немного человеческого тепла, чтобы он мог «раскрыться», а не развивать в себе комплекс неполноценности. Скромный человек может первым броситься «в горящую избу», вовремя прийти на помощь, угадать настроение другого, понять, что тот чем-то огорчен, и сделает все, чтобы развеять грусть или рассеять напрасную тревогу товарища. Он сделает это от чистого сердца. И даже совершив настоящий поступок, скромный человек никогда не станет хвастаться, потому что это его естественное поведение (а человеку, любящему поговорить о себе, трудно избежать тщеславия, которое лишает людей естественности). И. Бехер отмечал по этому поводу, что «скромность, хвастающая своей скромностью, — это уже не скромность, а высокомерие, облаченное во власяницу скромности».