6x^4-3x^3+12x^2-6x=0 Как решать?

Алгебра
6x^4-3x^3+12x^2-6x=0 Как решать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это "би" квадратвое уравнение, вводим замену-пусть вместо х^2= t^2 получится 6t^2-3t+12t-6t=0 решаешь .потом снова возраешься к замене и в конце должно быть 4 корня
Гость:
6x^4-3x^3+12x^2-6x=0 3x³(2x-1)+6x(2x-1)=0 (3x³+6x)(2x-1)=0 3x(x²+2)(2x-1)=0 x=0   v   2x-1=0    ;   x²+2>0               x=1/2
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