решите поле площадью 7,5 га разбито на 12 равных участков а) найдите площадь каждого участка Б)выразите площадь участка в квадратных метрах и в арах
Математика
решите поле площадью 7,5 га разбито на 12 равных участков а) найдите площадь каждого участка Б)выразите площадь участка в квадратных метрах и в арах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7,5га=75000 кв.м 2)75000:12=6250(кв.м) площадь каждого из 12 участков 3)6250КВ.М=62,5а ответ:6250кв.м или 62,5а
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