решите поле площадью 7,5 га разбито на 12 равных участков а) найдите площадь каждого участка Б)выразите площадь участка в квадратных метрах и в арах

Математика

решите поле площадью 7,5 га разбито на 12 равных участков а) найдите площадь каждого участка Б)выразите площадь участка в квадратных метрах и в арах

Автор: Гость