Грузовая машина проехала 336км с одинаковой скоростью 42км/ч. На обратный путь машина затратила на 1 ч меньше.С какой скоростью вовращалась машина?
Математика
Грузовая машина проехала 336км с одинаковой скоростью 42км/ч. На обратный путь машина затратила на 1 ч меньше.С какой скоростью вовращалась машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 336 : 42 = 8 часов время ,затраченное в одну сторону 2) 8 -1 = 7 часов ,затраченное в другую сторону 3) 336 : 7 = 48 км/ч скорость , с которой возвращалась машина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какое из следующих квадратных трехчленов нельзя разложить на линейные множители? 1)X^+X-6; 2)X^+2X+3; 3)X^-3X-4; 4)X^+5X+4
Геометрия
Русский язык
хотя этот молодой человек был нанят как обычный проводник ,он приступил к выполнению своих обязанностей,проникнутый тем,поистине рыцарским,воодушев...
Биология
Живые организмы не могут жить без воды,в которой растворяются необходимые для жизни вещества.Подтверди вывод примерами.