Грузовая машина проехала 336км с одинаковой скоростью 42км/ч. На обратный путь машина затратила на 1 ч меньше.С какой скоростью вовращалась машина?

Математика
Грузовая машина проехала 336км с одинаковой скоростью 42км/ч. На обратный путь машина затратила на 1 ч меньше.С какой скоростью вовращалась машина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 336 : 42 = 8 часов время  ,затраченное в одну сторону 2) 8 -1 = 7 часов ,затраченное в другую сторону 3) 336 : 7 = 48 км/ч скорость , с которой возвращалась машина.
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