Живые организмы не могут жить без воды,в которой растворяются необходимые для жизни вещества.Подтверди вывод примерами.
Биология
Живые организмы не могут жить без воды,в которой растворяются необходимые для жизни вещества.Подтверди вывод примерами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пример любое растение по его жилам течёт вода в которой присутствуют полезные вещества и при воздействии солнца растворяются.
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