Какое из следующих квадратных трехчленов нельзя разложить на линейные множители? 1)X^+X-6; 2)X^+2X+3; 3)X^-3X-4; 4)X^+5X+4

Алгебра

Какое из следующих квадратных трехчленов нельзя разложить на линейные множители? 1)X^+X-6; 2)X^+2X+3; 3)X^-3X-4; 4)X^+5X+4

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