Какое из следующих квадратных трехчленов нельзя разложить на линейные множители? 1)X^+X-6; 2)X^+2X+3; 3)X^-3X-4; 4)X^+5X+4
Алгебра
Какое из следующих квадратных трехчленов нельзя разложить на линейные множители? 1)X^+X-6; 2)X^+2X+3; 3)X^-3X-4; 4)X^+5X+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) т.к при его решении дискриминант меньше нуля
Гость:
x^ + 2x + 3 =0 a=1 b= 2 c=3 D = b^-4ac = 4 - 12 = -6 <0 , не имеет корней 2)
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