хотя этот молодой человек был нанят как обычный проводник ,он приступил к выполнению своих обязанностей,проникнутый тем,поистине рыцарским,воодушевлением,с каким каждый средний калифорниец всегда готов услужить представительниц...
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хотя этот молодой человек был нанят как обычный проводник ,он приступил к выполнению своих обязанностей,проникнутый тем,поистине рыцарским,воодушевлением,с каким каждый средний калифорниец всегда готов услужить представительницам прекрасного пола,которых так редко можно встретить в здешних местах. 1.выпишите слово с безударной непроверяемой гласной в корне. 2.выпишите все слова,в которых правописание приставки зависит от значения. 3.выпишите словосочетания со связью примыкание. 4.синоним к слову рыцарским 5.заменить фразеологизм ПРИСТУПИЛ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ одним словом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Человек, рыцарским. 2. Прекрасного. 3. Готов услужить, готов всегда, редко можно встретить. 4. Бескорыстный, благородный, доблестный. 5. Заработал
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