Площадь осевого сечения цилиндра равна П/6. Найти площадь его боковой поверхности
Геометрия
Площадь осевого сечения цилиндра равна П/6. Найти площадь его боковой поверхности
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