состав слова ЗАМЕРЗАЕТ,,,,,,,,,,,
Русский язык
состав слова ЗАМЕРЗАЕТ,,,,,,,,,,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за-приставка мерз-корень ет-окончание
Гость:
за-приставка мерз-корень а-суффикс ет-суффикс нулевое окончание
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