напишите программу пожаалуйста сроочно!!)) Дан массив действительных чисел.Среди них есть равные .Найти первый максимальный элемент массива и заменить его нулём

Экономика

напишите программу пожаалуйста сроочно!!)) Дан массив действительных чисел.Среди них есть равные .Найти первый максимальный элемент массива и заменить его нулём

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