тело полностью погрузили сначала в чистую воду,а затем-в соленую. В какой воде на тело действовала бОльшая выталкивающая сила?

наверно в солёной можешь проверить налей стакан простой и солёной опусти что ни будь и узнаешь

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Большая выталкивающая сила в соленой воде так как плотность воды 0,9982 г/см³, а плотность соленой воды 1030 кг/м³ у соленой воды большая плотность а значит и выталкивающая сила!