в каком веке правил павел 1?

Обществознание
в каком веке правил павел 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Павел первый правил в 19 веке
Гость:
он родился в 1754 году значит правил в 19 веке 
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