3x +2(x-5)больше или равно3(4+x)+4
Алгебра
3x +2(x-5)больше или равно3(4+x)+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2(х-5)=3х+2х-10=5х-10 3(4+х)+4=12+3х+4=16+3х 5х-10 больше или равно 16+3х 2х больше или равно 26 х больше или равно 13
Гость:
3х+2(х-5)=3х+2х-10=5х-10 3(4+х)+4=12+3х+4=3х+16 5х-10меньше,чем 3х+16
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