. Найдите случаи «смешения стилей». Отредактированный вариант предложения запишите. 1). Стало быть, угроза массовой незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов высвобождения, перераспределения и...
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. Найдите случаи «смешения стилей». Отредактированный вариант предложения запишите. 1). Стало быть, угроза массовой незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов высвобождения, перераспределения и трудоустройства. 2). Подвижки могут появиться уже к следующему году. 3). Сельские производители вынуждены отвлекать прибыль на покрытие стоимости реализованной, но не оплаченной продукции. 4). Не убоявшись прессинговой политики, депутаты дали отлуп центру, приняв специальное постановление, подтверждающее суверенизацию субъекта Федерации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(Стало быть - разговорный стиль)Таким образом, угроза массовой незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов высвобождения, перераспределения и трудоустройства. 2). (Подвижки-разг.) Сдвиги могут появиться уже к следующему году. 3). Сельские производители вынуждены (отвлекать) привлекать прибыль на покрытие стоимости реализованной, но не оплаченной продукции. 4). Не (убоявшись-устар.) испугавшись (или не побоявшись) прессинговой политики, депутаты дали (отлуп-устар.) отпор центру, приняв специальное постановление, подтверждающее суверенизацию субъекта Федерации.
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