. Найдите случаи «смешения стилей». Отредактированный вариант предложения запишите. 1). Стало быть, угроза массовой незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов высвобождения, перераспределения и...

Гость: Гость:

1)(Стало быть - разговорный стиль)Таким образом, угроза массовой незанятости непосредственно связана с возможной несогласованностью процессов высвобождения, перераспределения и трудоустройства. 2). (Подвижки-разг.) Сдвиги могут появиться уже к следующему году. 3). Сельские производители вынуждены (отвлекать) привлекать прибыль на покрытие стоимости реализованной, но не оплаченной продукции. 4). Не (убоявшись-устар.) испугавшись (или не побоявшись) прессинговой политики, депутаты дали (отлуп-устар.) отпор центру, приняв специальное постановление, подтверждающее суверенизацию субъекта Федерации.