Разделите растения на группы. сделайте несколько вариантов группировки. дайте название каждой группе.
Биология
Разделите растения на группы. сделайте несколько вариантов группировки. дайте название каждой группе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много летние и одно летние , засухостойкие и влаголюбивые , культурные и дикорастушие .
Гость:
Культурные и дикорастущие,цветущие и не цветущие,хвойнык или лиственные,кустарник,деревья,травы.
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