Какая сила давления может быть получена на гидравлическом прессе, если к длинному плечу рычага, передающему давление на малый поршень, приложена сила 10 H.Соотношение плеч рычага равно 9, а площади поршней пресса соответственно...
Физика
Какая сила давления может быть получена на гидравлическом прессе, если к длинному плечу рычага, передающему давление на малый поршень, приложена сила 10 H.Соотношение плеч рычага равно 9, а площади поршней пресса соответственно равны 5 см2 и 500 см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле гидравлического пресса: F1/S1=F2/S2 10/0.005=F2/0.05 P1=2000 Па=P2.
Гость:
Какая сила давления F2 может быть получена на гидравлическом прессе, если к длинному плечу рычага, передающему давление на малый поршень, приложена сила F=10 H.Соотношение плеч рычага равно n=9, а площади поршней пресса соответственно равны S1= 5 см2 и S2=500 см2. Сила на коротком рычаге МАЛОГО поршня F1=F*n=10*9=90 H Cила давления F2=F1/S1 *S2 = 90/5 * 500 = 9000 H= 9 кН Ответ 9 кН
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