В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания

Геометрия
В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Объём призмы равен         V= S осн×Н  , где S осн= 9√3, а Н=а·√3 2) Найдём а- сторону основания.Т.к. площадь прав. тр-ка равна S = a²·√3/4,     то  9√3  =  a²·√3/4          36√3 = a²·√3             а   = 6, тогда  Н =6√3 и V = 9√3·6√3=54·3=162 (куб.ед).
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