В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания
Геометрия
В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Объём призмы равен V= S осн×Н , где S осн= 9√3, а Н=а·√3 2) Найдём а- сторону основания.Т.к. площадь прав. тр-ка равна S = a²·√3/4, то 9√3 = a²·√3/4 36√3 = a²·√3 а = 6, тогда Н =6√3 и V = 9√3·6√3=54·3=162 (куб.ед).
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