В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания

Геометрия

В основании призмы лежит равносторонний треугольник, площадь которого равна 9 корней из 3х, Найти объём призмы, если её выстота в ( корень из 3х) больше стороны основания

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