В пробирках - сульфаты железа(2), железа (3) и меди(2). Различите их, не используя реактивы.
Химия
В пробирках - сульфаты железа(2), железа (3) и меди(2). Различите их, не используя реактивы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раствор сульфата меди будет менять окраску пламени в зеленый цвет. Раствор сульфата железа(2) под действием кислорода окисляеться и переходит в сульфат железа(3)
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