На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а) Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б) Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности...
Алгебра
На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а) Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б) Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности взять кость, у которой сумма очков равна 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Комбинации:0и6;1и5;2и4;3и3. р=4/28=1/7. б)Комбинации с суммой 5:0и5;1и4;2и3. р=3/28=1/8. Комбинации с суммой 4:0и4;1и3;2и2; р=3/28=1/8. 1/8=1/8. Что и требовалось доказать!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
С двух участков общей площадью 15 а был собран картофель. Урожайность на обоих участках составила 120 кг с 1 а. Определите площадь каждого участка,...
Математика
Маленькое Приведение случайно перешло на дневной образ жизни. Когда оно появилось на рынке, то напугало 1385 покупателей и продавцов. Приведение ст...
Химия