На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а) Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б) Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности...

Алгебра

На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а) Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б) Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности взять кость, у которой сумма очков равна 4.

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