 На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а)    Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б)    Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности...

Алгебра
 На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а)    Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б)    Докажите, что вероятность взять кость, у которой сумма очков равна 5, равна вероятности взять кость, у которой сумма очков равна 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Комбинации:0и6;1и5;2и4;3и3. р=4/28=1/7. б)Комбинации с суммой 5:0и5;1и4;2и3. р=3/28=1/8.    Комбинации с суммой 4:0и4;1и3;2и2; р=3/28=1/8. 1/8=1/8. Что и требовалось доказать!
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