найди закономерность и продолжи ряд на три числа 25,4,100,26,5,130,27,6,162. 16,48,17,51,18,54.

Гость: Гость:

25,4,100,26,5,130,27,6,162 Умножаем первое число на второе и получаем третье 25*4=100. 26*5=130 Продолжить 28,7,196 16,48,17,51,18,54. Числа стоящие под нечетным номером увеличиваются на один, а под четным на 3 Продолжение 19,57,20