найди закономерность и продолжи ряд на три числа 25,4,100,26,5,130,27,6,162. 16,48,17,51,18,54.

Математика
найди закономерность и продолжи ряд на три числа 25,4,100,26,5,130,27,6,162. 16,48,17,51,18,54.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28,7,224  2)19,57,20
Гость:
25,4,100,26,5,130,27,6,162 Умножаем первое число на второе и получаем третье  25*4=100. 26*5=130 Продолжить 28,7,196      16,48,17,51,18,54. Числа стоящие под нечетным номером увеличиваются на один, а под четным на 3 Продолжение 19,57,20 
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