Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две разные части по 4 литра, если кроме полного8-литрового бидона есть два бидона на 5 литров и 3 литра?

Экономика
Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две разные части по 4 литра, если кроме полного8-литрового бидона есть два бидона на 5 литров и 3 литра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
853     350 323 620 602 152 350 323 503 530 233 251 701 710 413 440  
Гость:
налить в пятилитровый  из пятилитрового в трёхлитровый в пятилитровом осталось два литра   освободить трёхлитровый перелить в него два литра из пятилитрового наполнить пятилитровый в восьмилитровом остался один литр добавить трёхлитровый и  перелить из его в восьмилитровый
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