Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две разные части по 4 литра, если кроме полного8-литрового бидона есть два бидона на 5 литров и 3 литра?

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налить в пятилитровый из пятилитрового в трёхлитровый в пятилитровом осталось два литра освободить трёхлитровый перелить в него два литра из пятилитрового наполнить пятилитровый в восьмилитровом остался один литр добавить трёхлитровый и перелить из его в восьмилитровый