c каким проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе? покажите на примере из литературных произведений , кинофильмов , из окружающей жизни

География
c каким проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе? покажите на примере из литературных произведений , кинофильмов , из окружающей жизни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
набири какой нибуть сайт и найди я бы тебе скинул но меня забанят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
 Из цифр 1, 2, 3, 5 составили все возможные четырехзначные числа (без повторения цифр). Сколько среди них таких цифр, которые больше 2000, но меньш...
Ответить
Математика
найди закономерность и продолжи ряд на три числа 25,4,100,26,5,130,27,6,162. 16,48,17,51,18,54.
Ответить
Экономика
Как разделить 8 литров подсолнечного масла на две разные части по 4 литра, если кроме полного8-литрового бидона есть два бидона на 5 литров и 3 литра?
Ответить
Химия
В пробирках - сульфаты железа(2), железа (3) и меди(2). Различите их, не используя реактивы.
Ответить
Алгебра
 На столе лежат 28 костей домино. Наугад берут одну кость. а)    Найдите вероятность того, что взятая кость в сумме содержит 6 очков. б)    Докажит...
Ответить