c каким проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе? покажите на примере из литературных произведений , кинофильмов , из окружающей жизни
География
c каким проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе? покажите на примере из литературных произведений , кинофильмов , из окружающей жизни
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Гость:
набири какой нибуть сайт и найди я бы тебе скинул но меня забанят
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