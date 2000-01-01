скорость катера по течению 18.6 км ч а против течения 14,2 км ч . найдите среднюю скорость катера
Математика
скорость катера по течению 18.6 км ч а против течения 14,2 км ч . найдите среднюю скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18,6+14,2=32,8км/ч-суммарная скорость 2)32,8/2=16,4км/ч-средняя скорость Ответ:16,4км/ч
Гость:
1)18,6+14,2=32,8(км/ч)-по течению и против. 2)32,8:2=16,4(км/ч) Ответ:средняя скорость катера по течению и против течения 16,4км/ч.
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