К двум непересекающимися окружностям проведены две общие внешние касательные и общая внутренняя касательная. Докажите, что отрезок внутренней касательной, заключенный между внешними касательными, равен отрезку внешней касательн...

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Обозначения. Для внешних касательных точки касания А и В ("сверху"), А1 и В1 ("снизу"), внутренняя касательная пересекает внешние в точках К (c прямой АВ) и K1 (с прямой А1В1). С - "верхняя" точка касания внутренней касательной, С1 - "нижняя". Получается вот что - одной окружности (ну, пусть слева на чертеже) касательные касаются в точках А, А1(это внешние) и С1 (это - внутренняя, как бы ниже линии центров), а другой (которая справа) - в точках В, В1(внешние) и С (внутренняя, выше линии центров). Точка К1 лежит ниже линии центров (и "слева"), и К1А1 = К1С1; точка К лежит выше линии центров (и "справа"), КВ = КС. СС1 = КС1 - КС = КА - КС = АВ - КВ - КС = АВ - 2*КС. СС1 = К1С - К1С1 = К1В1 - К1С1 = А1В1 - К1С1 - А1К1 = А1В1 - 2*К1С1; Но АВ = А1В1, поэтому К1С1 = КС; АВ = КС1 + КВ = КК1 - К1С1 + КС = КК1, ч.т.д.