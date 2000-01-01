Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5.Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.
Математика
Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5.Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2: 5 значит 2 части семян, 5 частей песка 2+5 = 7 частей = 70 % 100 % - 70 % = 30 % чернозёма
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