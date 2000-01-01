Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5.Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.

Математика

Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2:5.Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.

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