Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 6, а её боковое ребро образует с плоскостью основания угол 45. Найти объём пирамиды
Геометрия
Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 6, а её боковое ребро образует с плоскостью основания угол 45. Найти объём пирамиды
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