Народ, помогите определить крайние точки Евразии
Українська література
Народ, помогите определить крайние точки Евразии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самая крайняя восточная точка мыс Дежнёва западная мыс Рока северная мыс Челлюскин южная- мыс Пиай
Гость:
Материковые точки: Мыс Челюскин — крайняя северная материковая точка. Мыс Пиай — крайняя южная материковая точка. Мыс Рока — крайняя западная материковая точка. Мыс Дежнёва — крайняя восточная материковая точка. Островные точки: Мыс Флигели — крайняя северная островная точка Южный остров — крайняя южная островная точка. скала Моншик — крайняя западная островная точка. Остров Ратманова — крайняя восточная островная точка.
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