Народ, помогите определить крайние точки Евразии

Українська література
Народ, помогите определить крайние точки Евразии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
самая крайняя восточная точка мыс Дежнёва западная мыс Рока северная мыс Челлюскин южная-  мыс Пиай
Гость:
Материковые точки: Мыс Челюскин — крайняя северная материковая точка. Мыс Пиай  — крайняя южная материковая точка. Мыс Рока  — крайняя западная материковая точка. Мыс Дежнёва — крайняя восточная материковая точка. Островные точки: Мыс Флигели — крайняя северная островная точка Южный остров  — крайняя южная островная точка. скала Моншик — крайняя западная островная точка. Остров Ратманова  — крайняя восточная островная точка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сколько процентов состовляет: 4.5г от 30г    и   2.8км от 7 км
Ответить
Английский язык
Добрый день ребятушки)Нужно написать сочинение по английскому языку на тему "Healthy way of life" в обьёме 200 слов.Огромное спасибо тому,кто возьм...
Ответить
Алгебра
В лотерее участвуют 40 тысяч жителей Москвы, 50 жителей Санкт Петербурга и 30 тысяч Волгограда. Один из участников выиграл супер приз.Определите ве...
Ответить
Геометрия
Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна 6, а её боковое ребро образует с плоскостью основания угол 45. Найти объём пирамиды
Ответить
Алгебра
Укажите два соседних целых числа между которыми заключено число 3 корней из 11
Ответить