сколько процентов состовляет: 4.5г от 30г    и   2.8км от 7 км

Математика
сколько процентов состовляет: 4.5г от 30г    и   2.8км от 7 км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 5 :30г 2. 8 умножить на 10 и разделить на 7  
Гость:
 30г:100=0,3 4,5*0,3=1,35%   7км:100=0,07 2,8*0,07=0,196%
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