сколько процентов состовляет: 4.5г от 30г и 2.8км от 7 км
Математика
сколько процентов состовляет: 4.5г от 30г и 2.8км от 7 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 5 :30г 2. 8 умножить на 10 и разделить на 7
Гость:
30г:100=0,3 4,5*0,3=1,35% 7км:100=0,07 2,8*0,07=0,196%
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