электрический чайник имеет два нагревателя. при включении одно их них вода в чайнике закипает за 10 мин, при включении второго - за 40 мин. через сколько времени закипет вода, если оба нагревателя включены паралельно
Физика
электрический чайник имеет два нагревателя. при включении одно их них вода в чайнике закипает за 10 мин, при включении второго - за 40 мин. через сколько времени закипет вода, если оба нагревателя включены паралельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=(U^2*t)/R Следовательно, второе сопротивление будет в четыре раза больше первого, т.к. для совершения той же самой работы потребовалось затратить в 4 раза больше времени. Найдем общее сопротивление параллельной цепи R=(R1*4*R1)/(R1+4*R1)=0,8*R1 Приравняем работу совершенную в первом случае и работу по нагреванию воды в случае параллельного соединения. Выразим неизвестное время. Получается 8 минут.
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