какое слово не является однокоренным к слову берёза? а)берёзовый б)берёзы в)берёзочка 

Русский язык
какое слово не является однокоренным к слову берёза? а)берёзовый б)берёзы в)берёзочка 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в)березочка))) с праздником тя
Гость:
березы-это лишь измение формы слова на мн.ч. однокоренное-это  когда прибавляется/убавляется морфема,кроме окончания!  
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