Фирма изготавливает и продает бумажные пакеты с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 100 пакетов составляет 61 р., а заказа из 300 пакетов – 123 р. На сколько процентов стоимость одного пакета при заказе 300 пакетов меньше,...
Математика
Фирма изготавливает и продает бумажные пакеты с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 100 пакетов составляет 61 р., а заказа из 300 пакетов – 123 р. На сколько процентов стоимость одного пакета при заказе 300 пакетов меньше, чем при заказе 100 пакетов? Ответ округлите до целых процентов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем стоимость одного пакета в 1) 61/100=0,61руб во 2) 123/300 = 0,41 руб составим пропорцию 0,41 - х% 0,61 - 100% Х= 0,41*100/0,61 х=67,21. Округляем до 67 100-67= 33% На 33% меньше
Гость:
61:100=0,61руб------цена 1 пакета при заказе 100 пакетов 123:300=0,41 руб----цена 1 пакета при заказа 300 пакетов 0,61---------100% 0,41---------? % 0,41*100:61 ~ 67 % 100%-67%= на33%---------- стоимость одного пакета при заказе 300 пакетов меньше, чем при заказе 100 пакетов.
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