Женя за весну похудел на 20%,потом поправился за лето на 30%, за осень опять похудел на 20%, и за зиму прибавил в весе 10%.Остался ли за этот год его вес прежним?

Математика

Женя за весну похудел на 20%,потом поправился за лето на 30%, за осень опять похудел на 20%, и за зиму прибавил в весе 10%.Остался ли за этот год его вес прежним?

Автор: Гость