Женя за весну похудел на 20%,потом поправился за лето на 30%, за осень опять похудел на 20%, и за зиму прибавил в весе 10%.Остался ли за этот год его вес прежним?
Математика
Женя за весну похудел на 20%,потом поправился за лето на 30%, за осень опять похудел на 20%, и за зиму прибавил в весе 10%.Остался ли за этот год его вес прежним?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-20%+30%-20%+10%=100% Ответ:За этот год вес Жени не изменился,т.е. остался прежним
Гость:
ПУсть начальный вес Жени х.А Х=100 Х-20%+30%-20%+10%=100-20+30-20+10=100 Ответ :За этот год Женин вес не изменился.
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