Отсоединены от источника питания конденсатор заряжен до разности потенциалов u. как изменится разность потенциалов между обкладками конденсатора если его заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью e

Физика
Отсоединены от источника питания конденсатор заряжен до разности потенциалов u. как изменится разность потенциалов между обкладками конденсатора если его заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью e
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я понял, конденсатор плоский. Формулы заряда конденсатора: C=q/U=ee0S/d Примем, что первоначальное e=1. U1=qd/e0S U2=qd/ee0Sd U1/U2=e. Ответ: в e раз.  
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