Отсоединены от источника питания конденсатор заряжен до разности потенциалов u. как изменится разность потенциалов между обкладками конденсатора если его заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью e

Физика

Отсоединены от источника питания конденсатор заряжен до разности потенциалов u. как изменится разность потенциалов между обкладками конденсатора если его заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью e

Автор: Гость