1)Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D.F.G.K.L,M,N? 2)Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3? Если можн...
Алгебра
1)Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D.F.G.K.L,M,N? 2)Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3? Если можно ход решения заданий. Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8!=1*2*3*4*5*6*7*8=40320 (способов) 2)N=90 (количество 2-значных чисел), всего таких чисел N(A)=13 (10, 17, 24..., 94). P(A)=N(A)/N=13/90
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