1)Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D.F.G.K.L,M,N? 2)Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3? Если можн...

Алгебра

1)Сколькими способами можно обозначить вершины прямоугольного параллелепипеда буквами C,D.F.G.K.L,M,N? 2)Случайным образом выбрали двузначное число. Какова вероятность того,что остаток от его деления на 7 равен 3? Если можно ход решения заданий. Спасибо.

Автор: Гость