Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при температуре 0 градусов цельсия?

Физика

Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при температуре 0 градусов цельсия?

Автор: Гость