Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при температуре 0 градусов цельсия?

Физика
Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при температуре 0 градусов цельсия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=(удельная теплота плавления)*m=330000*0,1=33000 Дж
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