после уценки на 10%цена холодильника стала 34200 тг.какова цена холодильника была до уценки?
Математика
после уценки на 10%цена холодильника стала 34200 тг.какова цена холодильника была до уценки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после уценки стало 90%-34200. 100%-х .34200*100/90=38000
Гость:
100%-10%=90% т.е 90% - 34200 34200/0,9=38000 38000 стоимость до уценки
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