два маляра работу выполнять за 15 дней, а первый из них самостоятельно за 20 дней. Сколько дней понадобится второму маляру, чтобы выполнить эту работу?
Математика
два маляра работу выполнять за 15 дней, а первый из них самостоятельно за 20 дней. Сколько дней понадобится второму маляру, чтобы выполнить эту работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день вдвоем они делают 1/15 часть работы. а первый в одиночку - 1/20 часть работы, значит второй в одиночку делает за день (1/15 - 1/20) = 1/60 часть работы, то есть все работу сделает за 60 дней.
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