XL-I=XII L=50 переложить одну палочку так, чтобы равенство было верным *найти несколько различных способов один способ нашелся, но вот другие - под вопросом

Математика
XL-I=XII L=50 переложить одну палочку так, чтобы равенство было верным *найти несколько различных способов один способ нашелся, но вот другие - под вопросом
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Гость:
Было: XL-I=XII  Решение: XI+I=XII
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