XL-I=XII L=50 переложить одну палочку так, чтобы равенство было верным *найти несколько различных способов один способ нашелся, но вот другие - под вопросом

Математика

XL-I=XII L=50 переложить одну палочку так, чтобы равенство было верным *найти несколько различных способов один способ нашелся, но вот другие - под вопросом

Автор: Гость