Вычислите объем и массу оксида углерода (4) , выделяемого при сгорании 11,2 л метана (н.у.)
Химия
Вычислите объем и массу оксида углерода (4) , выделяемого при сгорании 11,2 л метана (н.у.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 моль х моль СН4 + О2 = СО2 + 2Н2О 1 моль 1 моль n = V/Vm n(CH4) = 11,2 дм3/ 22,4 дм3/моль = 0,5 моль 0,5 = х 1 1 х = 0,5 n(CO2) = 0,5 моль V = Vm*n V(CO2) = 22,4 дм3/моль * 0,5 моль = 11,2 дм3 m = M*n M(CO2) = 12 + 1*4 = 16 г/моль m(CO2) = 16 г/моль * 0,5 моль = 8 г Ответ: 11,2 дм3, 8 г
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