Рассчитайте массу оксида алюминия, который образуется в результате взаимодействия 54гр. алюминия с кислородом! начала вот, а дальше не могу Al2O3+O... составьте хотя бы уравнение, а дальше как нибудь решу

Химия

Рассчитайте массу оксида алюминия, который образуется в результате взаимодействия 54гр. алюминия с кислородом! начала вот, а дальше не могу Al2O3+O... составьте хотя бы уравнение, а дальше как нибудь решу

Автор: Гость