Рассчитайте массу оксида алюминия, который образуется в результате взаимодействия 54гр. алюминия с кислородом! начала вот, а дальше не могу Al2O3+O... составьте хотя бы уравнение, а дальше как нибудь решу
Химия
Рассчитайте массу оксида алюминия, который образуется в результате взаимодействия 54гр. алюминия с кислородом! начала вот, а дальше не могу Al2O3+O... составьте хотя бы уравнение, а дальше как нибудь решу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение там получается вроде такое 4Al+3O2=2Al2O3 находишь ню Аl(масса деленая на молярную массу): 54/27=2 моль над Al2O3 ставишь x,внизу 2 над Al 2,внизу 4 находишь х,он равен 1 и потом уже массу окисда:)
Гость:
4Al + 3O2 = 2Al2O3 ню=4моль ню=2моль М=27г/моль М=102г/моль m=108г m=204г Mr(Al2O3)=54+48=102 (1способ)сост.пропорцию 54г-------хг 108г------204г х=(54*204)/108=102г ответ:102г 2способ(через моль) ню(Al):ню(Al2O3)=4:2=2:1(отношение кол-ва вещ-ва видно из уравнения,см. на коэф.) ню(Al)=m/М=54г/27г/моль=2моль ню(Al2O3)=ню(Al)/2=2моль/2=1моль m(Al2O3)=М*ню=102г/моль*1моль=102г ответ:102г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным,с глаголами с одной из групп составь простое предложение с однородными членами ...
Химия