Какое значение для дальнейшей истории Рима имело появление новой армии?

территория древнего Рима находилась на горах, и поэтому им негде было развиваться. Появление Армии дало им возможность расширить свои территории

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Сама территория Рима,находилась на горной местности,и поэтому не было развития.Появление самой армии и дало им возможность расширить свои территориальные возможности.