Какое значение для дальнейшей истории Рима имело появление новой армии?

Обществознание
Какое значение для дальнейшей истории Рима имело появление новой армии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
территория древнего Рима находилась на горах, и поэтому им негде было развиваться. Появление Армии дало им возможность расширить свои территории
Гость:
Сама территория Рима,находилась на горной местности,и поэтому не было развития.Появление самой армии и дало им возможность расширить свои территориальные возможности.
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