социальное деление общества

Гость: Гость:

Тот факт, что люди не одинаковы, является очевидным для всех здравомыслящих граждан. Столь же очевидной является и некорректность утверждений о тотальном превосходстве одного типа над другим. В самом деле, молоко не "лучше" творога вообще, хотя "лучше" его в "жидкости", как он ее - в "твердости"; эта очевидная разница их свойств обуславливает и различные способы их использования. (С такой философией можно легко докатиться до утверждения, что потрошитель и растлитель детей не хуже, чем врач или целитель, а наркоман не хуже учёного и человека-мыслителя. Люди разные. Но категории добра и зла ещё никто не отменял. Мало того, понятия добра и зла меняются со временем и различны в разных странах. В средние века в Европе было "добром" сжечь ведьму (жрицу языческой веры). В современном же Китае можно получить тюремный срок за распространение Библии. То есть, автор статьи "витает в облаках" относительно представлении о равенстве различных слоёв общества, а также относительно "лучшести" или "хужести" того или иного типа людей в том или ином веке, в том или ином обществе, в той или иной стране. Такие обобщения, какие делает он, - о равенстве всех типов людей и отсутствии "тотального" превосходства одного типа над другими, - в любом случае, делать нельзя