Молодой человек (надо сказать прижимистый куркуль и скряга!) решил сделать подарок своей девушке. Но не был бы он прижимистым куркулем и скрягой, если бы на подарке не сэкономил. Поэтому купил в комиссионном магазине осколки др...

История

Молодой человек (надо сказать прижимистый куркуль и скряга!) решил сделать подарок своей девушке. Но не был бы он прижимистым куркулем и скрягой, если бы на подарке не сэкономил. Поэтому купил в комиссионном магазине осколки древней вазы за символическую плату и попросил продавца упаковать их, но та, словно это не осколки, а целая ваза. Его план был таков: придя к девушке, "случайно" уронить сверток с вазой, вручая подарок. Так и поступил: когда девушка открыла дверь, он уронил вазу. Девушка стала собирать осколки и вдруг...разозлилась и дала парню пощечину. Как она узнала о том, что молодой человек её обманул?

Автор: Гость