Основание пирамиды прямоугольник с катетами 12 см и 16 см.Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высотой углы,равные 45 градусов.Найдите объем.
Геометрия
Основание пирамиды прямоугольник с катетами 12 см и 16 см.Все боковые ребра пирамиды образуют с ее высотой углы,равные 45 градусов.Найдите объем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проекцией бокового ребра на основание будет половина диагонали прямоугольника, а вершина пирамиды проектируется в точку пересечения диагоналей. Диагональ будет равна 20, половина 10. Раз ребро с высотой образуют угол в 45 градусов, то высота тоже равна 10 (там попросту равнобедренный прямоугольный треугольник со сторонами - высота, половина диагонали и боковое ребро). Объем 12*16*10/3 = 640
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