Из точки К к окружности с центром О проведены 2 прямые, касающиеся данной окружности в точках М и N. Найти КМ, KN, если ОК=12 см, угол МОN=120°.

Геометрия

Из точки К к окружности с центром О проведены 2 прямые, касающиеся данной окружности в точках М и N. Найти КМ, KN, если ОК=12 см, угол МОN=120°.

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