Из точки К к окружности с центром О проведены 2 прямые, касающиеся данной окружности в точках М и N. Найти КМ, KN, если ОК=12 см, угол МОN=120°.
Геометрия
Из точки К к окружности с центром О проведены 2 прямые, касающиеся данной окружности в точках М и N. Найти КМ, KN, если ОК=12 см, угол МОN=120°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начертить рисунок, увидите два равных прямоугольных треугольника OKN и OKM с углами 90,60,30. KM=KN=12*cos 30=12*(√3/2)=6*√3
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