при каких значениях х выражение 2х-6 / х-4 ( уравнение дробью) не имеет смысла. варианты ответов. а)-1, б)-3, в)-4 , г)-2

Алгебра
при каких значениях х выражение 2х-6 / х-4 ( уравнение дробью) не имеет смысла. варианты ответов. а)-1, б)-3, в)-4 , г)-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при х=4 знаменатель равен 0
Гость:
не имеет смысла, когда знаменатель будет равен нулю(тк на ноль делить нельзя) получается Х=4 должен быть ответ Но такого варианта ответа нет. Проверьте варианты ответов.
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