приведите примеры пяти пар взаимно обратных чисел докажите умножением что эти числа являются взаимно обратными
Математика
приведите примеры пяти пар взаимно обратных чисел докажите умножением что эти числа являются взаимно обратными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.5 & 2 0.5*2=1 0.(3)*3=1 -5*(-1/5)=1 1*1=1 100*0.01=1
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