Любое предложение о вербе

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Любое предложение о вербе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут конечно слишком мног!!!!! Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благВерба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.оухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.
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