Любое предложение о вербе
Русский язык
Любое предложение о вербе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут конечно слишком мног!!!!! Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благВерба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.оухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.Верба, какое это чудесное растение, именно его люди берут к себе домой в церковные праздники, потому что оно несёт мир и благоухание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
приведите примеры пяти пар взаимно обратных чисел докажите умножением что эти числа являются взаимно обратными
Литература
Вопросы по произведению Булгакова "Собачье сердце"... 1.Какие факторы повлияли на формирование личности Шарикова? 2.Каково на ваш взгляд,назнвчение...
Физика
после разгрузки баржи ее осадка уменьшилась на 60 см. чему равна масса снятого с нее груза если площадь поперечного сечения баржи на уровне воды ра...
Английский язык
Написать слова во множественном числе: 1. wife... 2. tomato... 3.child... 4.dress... 5.man... 6.strawberry... 7.radio... 8.foot... 9.sheep... 10.b...